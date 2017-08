Incassi, horror Annabelle in vetta

ROMA, 7 AGO - La bambola indemoniata di 'Annabelle 2: Creation' di David Sandberg conquista subito la vetta della classifica del box office italiano con 930.621 euro di incassi in quattro giorni, spodestando 'Spider-Man Homecoming', da un mese in cima alla top ten, con complessivamente 7.790.370 euro. In terza posizione 'The War - Il pianeta delle scimmie' che arriva a 3.190.462 complessivi. Tra i nuovi ingressi anche 'Atomica Bionda', l'action al femminile di David Leitch, con Charlize Theron nei panni di un'inarrestabile spia dell'MI6. Balza dal sedicesimo all'ottavo posto il combattivo 'Baby Boss' che guadagna 15.566 euro per un totale di 7.022.719 euro in 16 settimane. Chiude la classifica il film animato 'Savva' diretto dal musicista e artista russo Max Fadeev con complessivamente 103.695 euro di incassi. Box office totale a 1.826.507 euro, -54% rispetto allo'ultimo weekend.