The Handmaid's tale trionfa a Tca Awards

ROMA, 6 AGO - Dopo aver collezionato 13 nomination per gli Emmy Awards 2017, The Handmaid's tale ha trionfato, sabato 5 agosto, alla cerimonia dei TCA Awards, che si è svolta al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, aggiudicandosi il titolo di miglior programma dell'anno e di migliore serie drammatica. La serie tv targata MGM Television ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell'ancella), con Elisabeth Moss (Peggy Olson in Mad Men, vincitrice del Golden Globe per Top of the Lake), Alexis Bledel (Rory in Una mamma per amica, Sin City), Samira Wiley (Poussey in Orange is the new black), Ann Dowd (The Leftovers, Masters of Sex, Io e Marley), e Yvonne Strahovski (Dexter, Chuck), arriverà in anteprima esclusiva per l'Italia su Timvision dal 26 settembre, dopo aver impressionato pubblico e critica di tutto il mondo.