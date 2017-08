Musica: morto il maestro Bruno Canfora

ROMA, 6 AGO - Il maestro Bruno Canfora, direttore d' orchestra e personaggio di grandi spettacoli tv degli anni Sessanta, è morto a 92 anni nella sua villa nei pressi di Perugia. I funerali religiosi si sono svolti in forma privata nella stessa residenza del maestro, in località Piegaro. Canfora è stato tumulato nel cimitero locale. Bruno Canfora è stato compositore e arrangiatore di tante canzoni e sigle di programmi tv entrati nella storia della musica italiana. Sue, tra le tante, "Da-da-um-pa" e "La notte è piccola per noi" per le gemelle Kessler; "Il ballo del mattone" e "Il geghegè" per Rita Pavone; "Stasera mi butto" per Rocky Roberts; "La vita" per Shirley Bassey; "Vorrei che fosse amore", "Sono come tu mi vuoi", per Mina, che accompagnò in una tournèe in Giappone. Con l' orchestra della Rai fu protagonista di programmi-cult come "Studio Uno" e "Canzonissima", dall'edizione del 1959 con Nino Manfredi, Paolo Panelli e Delia Scala. Canfora aveva lasciato il mondo dello spettacolo nel 1995.