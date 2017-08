Ronnie Wood, ho avuto cancro ai polmoni

ROMA, 6 AGO - Il chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood ha rivelato in un'intervista al Mail on Sunday che all'inizio dell'anno gli è stato diagnosticato un cancro al polmone. "Pensavo fosse arrivato il momento di dire addio", ha affermato il musicista settantenne, che, appena scoperta la neoplasia, ha chiesto al medico di intervenire immediatamente, rifiutandosi di sottoporsi a chemioterapia se l'esito dell'operazione fosse stato negativo. "Non avevo intenzione di perdere i capelli", ha detto. A maggio Wood ha ringraziato il medico per l'intervento riuscito ed ora dovrà sottoporsi a controlli ogni tre mesi. "Sono stato molto fortunato", ha aggiunto. I Rolling Stones saranno in tour in giro per l'Europa tra settembre e ottobre. Sono attesi anche a Lucca il 23 settembre.