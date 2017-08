A Cetara le riprese di 'Gore' con Spacey

SALERNO, 6 AGO - Dal 19 settembre al 3 ottobre farà tappa a Cetara, suggestivo piccolo centro della Costiera amalfitana, la troupe di 'Gore', il film sulla vita dello scrittore Gore Vidal interpretato dal premio Oscar Kevin Spacey e diretto da Michael Hoffman. Vidal visse a lungo in Costiera, a Ravello, e le riprese riguarderanno quella parte della sua vita. "C'è tanta soddisfazione - spiega l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara, Angela Speranza - per la scelta di Cetara, che ancora una volta si conferma una location scenograficamente bella ed accogliente, più volte set cinematografico. L'amministrazione comunale ha tra le priorità la realizzazione di una città sempre più attraente, per questo ci inorgoglisce che questa opera cinematografica contribuirà a veicolare le bellezze del nostro territorio". La Rapa Production, agenzia che supporta la produzione di 'Gore', selezionerà 100 comparse sul posto. Il casting si terrà domani.