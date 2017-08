I 60 anni di Melanie Griffith

LOS ANGELES, 6 AGO - Il grande pubblico la conobbe con "Una donna in carriera", successo del 1988 diretto da Mike Nichols che ne sancì la bellezza burrosa e la mise in contrasto, fisico e concettuale, con l'ossuta Sigourney Weaver. Allora Melanie Griffith aveva 31 anni e ottenne un Golden Globe e una candidatura all'Oscar. Ora di anni ne ha 60, li compie il 9 agosto, e festeggia una carriera e una vita personale fatta di tanti alti e bassi. Figlia della musa di Alfred Hitchcock Tippi Hedren per Melanie non fu facile crescere nell'ambiente di Hollywood. Conobbe gli eccessi già da ragazzina e la sua vita sentimentale non è mai stata stabile. Sposata quattro volte, i problemi con le dipendenze l'hanno sempre perseguitata e nel 2009 ha dovuto fare ricorso ad un nuovo ricovero in una clinica per la disintossicazione. In generale tutta la sua carriera professionale è stata caratterizzata da successi di critica (è stata diretta da otto premi Oscar) non accompagnati da un analogo successo al botteghino.