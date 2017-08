Montelago Celtic Festival 'batte' sisma

SERRAVALLE DI CHIENTI (MACERATA), 6 AGO - Si è chiuso con un successo, circa 17 mila le presenze a Taverne di Serravalle di Chienti (Macerata), il Montelago Celtic Festival 2017, organizzato in uno dei luoghi simbolo della rinascita post terremoto. Una gigantesca Arpa della Rinascita alta 16 metri ha accolto i partecipanti giunti da tutta Italia ma anche da Austria, Germania, Francia, Grecia, Cipro e Cile per prendere parte alla rassegna di musica e cultura celtica più grande d'Italia. Concerti non stop, lezioni-spettacolo, seminari, un concorso di scrittura creativa, ma anche due 'matrimoni' celebrati fra arcieri, danze scozzesi, giochi falconeria. Un modo per stare insieme e reagire alla paura da parte del popolo marchigiano e umbro colpito duramente dal sisma, ma che ha deciso di restare e resistere. Per gli appassionati del genere, un pò come Frodo, il protagonista del Signore degli Anelli, che distrugge l'anello del potere, sconfiggendo le forze del male.