Cabiddu trionfa a Bobbio Film Festival

PIACENZA, 6 AGO - La Sardegna conquista il Bobbio Film Festival, promossa da oltre 20 anni dal regista Marco Bellocchio affiancato da Paola Pedrazzini. La giuria presieduta dallo stesso Bellocchio ha conferito il premio più ambito, il 'Gobbo d'oro' al regista cagliaritano Gianfranco Cabiddu con il film 'La stoffa dei sogni' mentre all'altro cagliaritano Enrico Pau, con 'L'accabadora', è andato il premio speciale del quotidiano 'Libertà'. Il premio del pubblico è finito a 'La ragazza del mondo' di Marco Danieli mentre il 'Gobbo Arlecchino' per miglior attore e migliore attrice è andato a Simone Liberati per 'Cuori puri' di Roberto De Paolis e a Sara Serraiocco per 'La ragazza del mondo' di Marco Danieli. Il premio Città di Bobbio, dedicato alla categoria miglior regia, è andato a Andrea De Sica per 'I figli della notte'. Il premio a ricordo di Beppe Ciavatta e dedicato a un giovane artista esordiente è andato a Niccolò Gentili, Paolo Porchi, Davor Marinkovic per il cortometraggio 'Volevamo fare 'u cinema'.