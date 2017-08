Dustin Hoffman, un Pierrot lunare

ROMA, 5 AGO - La longevità forse non si addice ai divi ma regala unicità ai grandi artisti. Arrivato alla soglia dei "secondi quarant'anni", Dustin Hoffman confessa che "lo shock maggiore l'ho avuto a 30, quando ho dovuto accettare la maturità; oggi è diverso ma mi sono fatto promettere da mia moglie che al rientro a casa non ci troverò una rumorosa festa a sorpresa: da un lato avrei paura di commuovermi e dall'altro non ho mai amato il caos e il rumore, siamo una piccola famiglia noi Hoffman". In verità tanto piccola la sua tribù non è visto che il primo matrimonio con Ann Byrne gli ha regalato due figli più uno adottivo e dal secondo (con l'imprenditrice Lisa Gottsegen) ne ha avuti addirittura quattro. Nato a Los Angeles l'8 agosto 1937 da una famiglia di origine ebraico-rumena è uno stralunato Pierrot nella Mecca del Cinema: un po' complice, un po'smarrito, un po' divertito e sempre rinchiuso nel suo abito di scena, quella su cui ha costruito la vita.