Schmidt, Ratto Sabine da spostare museo

FIRENZE, 5 AGO - "Sostituire il Ratto delle Sabine del Giambologna, sotto la Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria a Firenze, con una copia, e trasportare l'originale all'interno del museo è una ipotesi oggi molto piu' economica e praticabile che in passato. Una soluzione per questa scultura sarebbe opportuna, perchè l'aumento dell'inquinamento atmosferico e la crescente pressione dei turisti negli ultimi 15 anni ne ha inevitabilmente peggiorato le condizioni". A rilanciare l'ipotesi, in un'intervista all'ANSA, è il direttore degli Uffizi Eike Schmidt.