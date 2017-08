La Bologna della musica a funerali Elmi

BOLOGNA, 5 AGO - "La nostra Regione e Bologna hanno dato molto alla musica grazie a persone come Guido Elmi. Ora lui e Lucio e possono suonare insieme, cosi come hanno fatto nella vita". Il Padre domenicano Giovanni Bertuzzi, che 5 anni fa officiò i funerali di Dalla, ha reso omaggio nell'omelia a Guido Elmi, il produttore di Vasco Rossi (che ha inviato una corona di fiori 'Vasco Laura Luka') morto a 68 anni il 31 luglio. Tra il folto pubblico che ha riempito la chiesa di S.Domenico c'era gran parte della Bologna musicale, da cantanti (Samuele Bersani, Gaetano Curreri) a produttori e musicisti, molti quelli che hanno collaborato in vari momenti con Elmi, che l'anno scorso con 'La mia legge' aveva coronato il sogno di un disco tutto suo, lui che si considerava un musicista mancato. Zucchero Fornaciari ha inviato una ghirlanda. Sul Resto del Carlino di oggi un necrologio con tante firme, la prima è quella di Vasco Rossi: "Ciao Guido la tua famiglia artistica ti saluta con tanto affetto. W Guido!".