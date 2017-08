Nasce primo museo dedicato alla bugia

FIRENZE, 5 AGO - E' stato inaugurato il primo e unico museo al mondo dedicato alla bugia, che si trova a Le Piastre (Pistoia), dove ogni anno si tiene il Campionato italiano della Bugia, giunto alla 41ma edizione. Il museo, ad ingresso gratuito, è ospitato nei locali dell'ex albergo Margherita e i visitatori, spiega una nota, avranno la possibilità di scoprire come è nata l'arte di "aumentare la realtà" e quali sono i suoi segreti. Vedranno che è stato Dustin Hoffman in persona, prima ancora di girare Il laureato, nell'ormai lontano 1966 a dare il via al Campionato italiano della Bugia, ma anche che ben quattro secoli prima Nostradamus, passando da Le Piastre, in una sua famosa quartina, ne aveva preannunciato l'avvio. Il percorso si snoda attraverso 61 pannelli, con 95 fotografie, 227 vignette, 80 articoli di giornali e periodici, 17 cartelli stradali bugiardi, 14 diplomi, 18 disegni di bambini, 17 locandine di eventi a tema.