In valigia gialli, humor, storie d'amore

ROMA, 5 AGO - Un thriller, un romanzo d'amore, un classico che ritorna, un bestseller? E' sempre difficile scegliere quale libro mettere in valigia per le vacanze. Per chi sta partendo o fugge dalle città a ferragosto ecco qualche titolo. La storia di Clayton Burrough che diventa sceriffo ma appartiene a una famiglia di fuorilegge raccontata in 'Bull Mountain' (NN editore) da Brian Panovich e' "per chi ha capito che appartenere a una terra, a una famiglia o a una persona, non vuole dire possederla ma amarla con tutto il cuore" suggerisce la casa editrice per questo romanzo sulla fedeltà alle proprie radici. Chi ama i gialli investigativi e ha un gran senso dell'ironia non può perdere 'La pallina assassina' (Bompiani) della nuova coppia di autori nordici Christina Olséni & Miche Hansen. Impossibile non affezionarsi ai quattro amici anziani, appassionati di golf, protagonisti del libro. La scoperta dell'amore e dei suoi miracoli è tutta nel secondo romanzo di Roberto Emanuelli, 'E allora baciami' (Rizzoli).