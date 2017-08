Uffizi riaperti dopo stop 4 agosto

FIRENZE, 5 AGO - Ha riaperto regolarmente la Galleria degli Uffizi, chiusa il 4 agosto perché si era bloccato il sistema di condizionamento dell'aria a causa dell'esaurimento dell'acqua dei serbatoi che raffreddano l'impianto, andato così in tilt. Per ricaricare di acqua l'impianto è stato necessario l'invio di autobotti di acqua, non riuscendo il sistema a pescarne a sufficienza dal sottostante fiume Arno. Il museo ha potuto così riaprire normalmente al pubblico stamani, verso le 8:15.