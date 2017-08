Bocelli,tenerezza cantare con mio figlio

ROMA, 4 AGO - "Cantare con mio figlio mi fa un'immensa tenerezza. Matteo mi ricorda i miei inizi, i miei esordi. Mi sento responsabile della sua passione per il canto e quindi la vivo con molta ansia e apprensione": Andrea Bocelli, intervistato dall'ANSA, racconta l'emozione del Teatro del Silenzio, la manifestazione che ha organizzato per la dodicesima volta nella sua amata Lajatico, Pisa, in mezzo alle incantevoli colline dell'Alta Valdera. In 10.000 (nel backstage anche il premio Oscar Adrien Brody) sono accorsi ieri sera da molte parti del mondo per applaudire l'amatissimo tenore che per l'occasione ha convocato artisti di razza come il baritono Leo Nucci e l'étoile per eccellenza, Carla Fracci. Sul palco, con la regia del coreografo Luca Tommassini, uno scatenato corpo di ballo, l'orchestra diretta da Marcello Rota, il Coro di Sonia Franzese e il Coro dei Bambini di Haiti, al centro delle attenzioni della Fondazione di Bocelli. A sorpresa, in scena anche una tigre.