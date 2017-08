Sposi e separazioni, c'è anche happy end

ROMA, 4 AGO - Da una parte quattro amici (Augusto Fornari, Toni Fornari, Simone Montedoro, Luca Angeletti) tutti separati, ognuno a modo suo, dall'altra una giudice molto professionale (Francesca Inaudi) con una grande paura di fare il 'grande passo', in amore visto quello che vede tutti i giorni nella sua aula. Sono i due mondi che si scontrano e incontrano nell'opera prima Finché giudice non ci separi, commedia indie corale che stanno girando nel centro di Roma Toni Fornari e Andrea Maia. Un film corale, prodotto da Reginald, in arrivo in sala tra febbraio e marzo con Minerva, che come 'Cose che succedono' opera prima di Augusto Fornari in sala a novembre con Vision Distribution, nasce dalla 'factory' del capitolino Teatro Golden. ''Finché giudice non ci separi parla di divorzi e separazioni, un tema che ahimè riguarda l'80% delle coppie - spiega Toni Fornari all'ANSA -. L'abbiamo notato anche a teatro. Il pubblico ride tanto ma arriva anche a dei momenti di commozione. E' una caratteristica delle nostre commedie''.