Hit parade, Riki ancora in vetta

ROMA, 4 AGO - Riki con Perdo le Parole è sempre saldamente al comando della hit parade degli album più venduti della settimana, stilata da Fimi/Gfk. Poche le variazioni rispetto alla scorsa settimana, con anche il resto del podio invariato: alle spalle del giovane cantautore rivelazione dell'ultima edizione di Amici, c'è Guè Pequeno, seguito dal fenomeno trap Ghali con Album. Risale di una posizione Vascononstop di Vasco Rossi, ancora sulla scia del successo del live dei record di Modena Park, che precede l'unica nuova new entry della settimana Everything now degli Arcade Fire. Sesti gli Imagine Dragons con Evolve, che guadagnano due posizioni rispetto a sette giorni fa, davanti a Twins dei Dark Polo Gang, stabili al settimo posto. Rientra in top ten Federica, altra giovane cantante uscita dal talent di Canale 5, con l'album di debutto che porta il suo nome. Chiudono la classifica Ed Sheeran con ö (Divide) e i Linkin Park con One more ligh, dopo il suicidio di Chester Bennington, il cantante del gruppo.