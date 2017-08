Mary Higgins Clark, 7 tv movie francesi

ROMA, 4 AGO - Dopo oltre 40 bestseller e 300 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la celebre giallista Mary Higgins Clark (89 anni) viene rivisitata in una serie di thriller realizzati da France 3 in prima visione assoluta su FoxCrime (canale 116 di Sky) dal 6 agosto. Sette tv movie dove delitti e misteri sono sempre strettamente legati ai drammi personali dei protagonisti. Non si tratta delle classiche inchieste poliziesche ma di seguire di volta in volta le orme di un'eroina apparentemente fragile che indaga su un caso che la tocca molto da vicino. Man mano che la storia avanza e gli ostacoli si moltiplicano la protagonista si rivelerà forte e determinata, arrivando alla verità grazie a quell'intuito che spesso manca alle autorità competenti. Come nei libri della regina della suspense, l'approfondimento delle emozioni dei personaggi rendono la tensione della storia criminale ancora più intensa. Una curiosità: nel tv movie 'Due piccole ragazze in blu' la scrittrice ha fatto un cameo alla Alfred Hitchcock