Rai ragazzi, anteprime, conferme e web

ROMA, 4 AGO - Rinnovamento, molte conferme e alcune anteprime, sguardo al web nella programmazione dei canali Rai per ragazzi per il prossimo autunno. Nel palinsesto di Rai YoYo, che da oltre un anno è l'unico canale free per bambini senza pubblicità, troveranno posto le maggiori produzioni italiane, mentre su Rai Gulp ci saranno anche quelle internazionali. La stagione di RAI YOYO si aprirà all'insegna di Masha e Orso. Dall'11 agosto ci sarà una speciale anteprima della nuova serie "Le storie di paura di Masha". Poi in autunno la terza stagione con nuove avventure. Rai YoYo sarà caratterizzato anche dai nuovi episodi di "PJ Masks" (a settembre) il trio di piccoli supereroi. Novità anche dalle produzioni Disney. La proposta di RAI GULP per l'autunno offrirà spazio alla fiction seriale per ragazzi, nei vari generi: teen comedy, teen novela, azione/avventura. La stagione delle novità si aprirà lunedì 4 settembre con i nuovi episodi di "Alex & Co." Poi "Maggie & Bianca Fashion Friends", progetto di Iginio Straffi