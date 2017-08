'Taranta on the road', profumo di Puglia

BARI, 4 AGO - Questa estate la Draka Distribution, guidata dall'imprenditore e produttore pugliese Corrado Azzollini, porta sul grande schermo un film che profuma di Puglia e di mare, di amicizia, di solidarietà, di viaggio e speranze. 'Taranta on the road' "è un film delicato e divertente, che affronta la tematica dell'immigrazione senza retorica e luoghi comuni, con una leggerezza mai banale e una sensibilità mai stucchevole, offrendo allo spettatore una storia vicina alle cronache ma capace di regalare ugualmente evasione e ottimismo e per questo ha ottenuto il prestigioso patrocinio di Amnesty International". Una band di pizzica salentina, in declino, impegnata in un fallimentare tour fra sagre, fiere e feste padronali. Due profughi tunisini, appena sbarcati casualmente insieme sulle coste pugliesi, pronti a continuare il loro disperato viaggio verso la libertà. "Taranta on the Road" mette insieme questo improbabile gruppo in un viaggio dove ognuno si troverà costretto riconsiderare se stesso e le proprie scelte di vita