Calabria ricorda Dalida,30 anni fa morte

CATANZARO, 4 AGO - La Regione Calabria, a trenta anni dalla scomparsa, ricorda Dalida, all'anagrafe Jolanda Gigliotti, con una serata speciale, dal titolo "Avec les temps", che si terrà il 5 agosto a Serrastretta, il piccolo centro di cui era originaria la famiglia dell'artista. "Dalida - riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Regione - è stata una degli artisti italiani più popolari negli anni '60 e '70, soprattutto in Francia, dove è sepolta e dove ancora oggi è forte il suo ricordo. La Regione, per volontà del Presidente, Mario Oliverio, ha disposto il finanziamento di un auditorium da realizzarsi a Serrastretta, a beneficio di tutto il comprensorio del Reventino, che porterà il nome di Dalida, con l'obiettivo di rafforzare i servizi alla cultura in una delle aree interne importanti della Calabria. Il Presidente Oliverio parteciperà alla serata".