Thriller 3D, Jacko ci fa ballare ancora

ROMA, 4 AGO - E' uno dei video musicali più belli di sempre: Thriller, che John Landis girò nel 1983, è ancora bellissimo, adorato dai fan di Jacko sparsi in tutto il mondo, un video fenomenale, iconico, il primo ad unire in modo geniale musica e cinema. Impossibile stare fermi senza ballare sulle sue note: 13 minuti di adrenalina pura. Il regista di Chicago, 67 anni, ha riportato in vita Thriller in una versione 3d attesa febbrilmente e che la Mostra del cinema di Venezia ha annunciato tra gli eventi speciali di quest'anno. Sarà una serata Jackson con John Landis a presentare il nuovo video 3d di Thriller e il documentario originale del 1983 realizzato da Jerry Kramer durante le riprese: Making of Michael Jackson's Thriller. Quel video epocale aiutò a vendere l'omonimo album prodotto da Quincy Jones, uscito il 30 novembre 1982: 65 milioni di copie e ad oggi, record confermato nel 2017, l'album più venduto di sempre, 8 Grammy, 29 volte platino. Dopo Venezia l'idea è di riportare tutto questo al cinema.