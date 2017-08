Maria Sole Tognazzi prepara nuovo film

ROMA, 4 AGO - Nel suo prossimo film Maria Sole Tognazzi non racconterà solo le donne ma punterà il suo obiettivo su una storia di fratelli e uscirà dall'Italia per una storia ambientata, in parte, anche in Scandinavia: l'anticipazione a Lampedusa alla rassegna Il vendo del Nord, nell'incontro dedicato al cinema delle donne promosso dalla rivista di Luce-Cinecittà 8 1/2. "Entro subito, tornando da Lampedusa, nella fase di scrittura ancora una volta con Francesca Marciano e Ivan Cotroneo" ha annunciato Maria Sole Tognazzi che, pur non avendo in mente una storia segnata da riferimenti autobiografici ha parlato anche della sua famiglia, allargata e molto cinematografica, dopo aver riproposto al Vento del Nord, coordinato da Laura Delli Colli e organizzato da Massimo Ciavarro con la partecipazione di Giovanni Spagnoletti, il documentario Ritratto di mio padre. Nel dibattito, sul palco de Il Vento del Nord, un confronto sul 'Femminile plurale' del cinema italiano con Donatella Finocchiaro