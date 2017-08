Uffizi: salta impianto condizionamento,chiusa Galleria

FIRENZE, 4 AGO - La Galleria degli Uffizi è stata chiusa al pubblico in tarda mattinata, dopo che è saltato l'impianto di condizionamento. Lo ha reso noto all'Ansa il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, assicurando che le opere non corrono alcun pericolo. Il direttore ha spiegato che tecnici sono già al lavoro e la Galleria dovrebbe essere riaperta nel primo pomeriggio alle 15. Le persone già presenti nel museo hanno potuto concludere la visita prima di essere accompagnate all'uscita. Il pubblico che era in fila all'entrata è stato invece avvertito e invitato a tornare più tardi. Quanto alle cause del guasto, ha affermato il direttore, sembra che si sia esaurita tutta l'acqua delle riserve del sistema di condizionamento. Al momento, si stanno trasportando riserve speciali d'acqua per riempire nuovamente il sistema di condizionamento.