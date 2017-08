Lazzaro felice per Alice Rohrwacher

ROMA, 4 AGO - Torna sul set Alice Rohrwacher: il 7 agosto primo ciak e Bagnoregio (VT) di Lazzaro Felice, terzo film dopo Corpo Celeste (Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2011) e Le Meraviglie (Grand Prix, Cannes 2014). Lazzaro Felice è una storia divisa tra estate e inverno, tra campagna e città. Tra gli interpreti, oltre a molti non professionisti scelti tra le quasi duemila persone incontrate per provini e audizioni, anche Nicoletta Braschi, Sergi Lopez, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Natalino Balasso, Gala Othero Winter e Leonardo Nigro. Protagonisti i giovani esordienti Adriano Tardioli e Luca Chikovani, cantante, musicista e youtuber. Prodotto come i precedenti da Carlo Cresto-Dina per tempesta con Rai Cinema, Lazzaro Felice è una coproduzione Italia-Francia-Svizzera-Germania con Amka Films Productions (CH), Ad Vitam Production (F) e Pola Pandora Filmproduktion (D).