In 30mila per De Gregori a RisorgiMarche

ANCONA, 4 AGO - Quasi 30 mila persone hanno assistito ieri nella spianata di Macereto (Macerata), uno dei centri colpiti dal terremoto, al concerto gratuito che Francesco De Gregori, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana e dal Gnu Quartet, ha tenuto nell'ambito di RisorgiMarche, l'iniziativa di Neri Marcorè per il rilancio delle Marche dopo il sisma. Il caldo torrido, la fatica di arrivare sul posto - un'area messa a disposizione da un'azienda agricola - non hanno scoraggiato i fan del cantautore, giovani e non, che hanno accolto con un boato la prima canzone, ''Generale'', e l'annuncio dato poi da Marcorè che i concerti itineranti (stasera c'è Samuele Bersani a Pian dell'Elmo) si faranno anche l'anno prossimo. L'entusiasmo con cui la gente del posto e i turisti hanno aderito all'appello dell'attore per la rinascita di questi territori è stato infatti ''troppo grande per non continuare''.