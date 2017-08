Sul 'Ponte alla Luna' sotto le stelle

POTENZA, 4 AGO - A Sasso di Castalda (Potenza) sarà una notte unica, quella di San Lorenzo, il prossimo 10 agosto: dalle ore 21 si potrà camminare sul "Ponte alla Luna" e sugli altri "tibetani" guardando le stelle cadenti. La passeggiata sul "Ponte alla Luna" - 300 metri di lunghezza, camminando sospesi a 120 metri da terra - condurrà "ad un osservatorio astronomico allestito per l'occasione sul suggestivo skywalk in vetro ancorato alle rocce del borgo lucano". In un comunicato è inoltre sottolineato che "Digital Lighthouse, con il supporto di Red Bull Energy Drink, trasformano in realtà il sogno di vivere l'esperienza più suggestiva nella notte di San Lorenzo: sospesi nel vuoto per immergersi tra natura incontaminata e stelle cadenti sul ponte tibetano più spettacolare d'Italia. Il Ponte alla Luna, così intitolato in omaggio a Rocco Petrone le cui origini sono proprio di Sasso di Castalda, ingegnere del team della Nasa che con la missione Apollo 11 portò il primo uomo sulla Luna".