Velia, torna rassegna sul teatro anico

NAPOLI, 4 AGO - Dal 5 al 28 agosto nel Parco Archeologico di Elea-Velia, culla del Cilento antico in provincia di Salerno, va in scena VeliaTeatro, la rassegna sulla espressione tragica e comica del teatro antico che quest'anno festeggia il ventennale, dedicando l'edizione a uno dei più importanti papirologi italiani del dopoguerra e raffinato studioso delle antichità classiche e bizantine, Marcello Gigante. Domani apre la rassegna Nicola Piovani con i "Viaggi di Ulisse" accompagnati dai disegni di Milo Manara e i testi tratti da Omero, Joyce, Tasso, Pindaro, Saba, Kavafis. E' un racconto in musica, scritto e diretto dallo stesso Piovani, che tenta di materializzare le emozioni e la commozione di un personaggio antico di tre millenni ma con un fascino ancora vivo. Il successivo appuntamento è per martedì 8 agosto con il "De Rerum Natura" di Tito Lucrezio Caro tradotto e interpretato da Roberto Herlitzka per la regia di Antonio Calenda.