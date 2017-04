Franceschini, 'si recuperi orgoglio'

ROMA, 7 APR - "Dobbiamo recuperare un pò di orgoglio". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, stasera alla presentazione a Roma del libro 'Talenti d'Italia' (Albeggi Edizioni) di Maarten van Aalderen, corrispondente del maggior quotidiano olandese 'De Telegraaf' ed ex presidente della Stampa Estera in Italia. All'incontro con l'autore sono intervenuti anche Aldo Cazzullo e Luisa Todini. Il libro raccoglie 21 storie di giovani italiani, per la maggior parte donne, di grande talento e positività. "Sono storie - ha detto il ministro - che non si leggono mai, non solo sui giornali. Storie di cui non si parla proprio". "C'e' uno studio - ha spiegato il ministro - che mette a confronto i singoli popoli su come si percepiscono e vengono percepiti. Noi siamo quelli che si percepiscono peggio mentre siamo percepiti dagli altri benissimo. E' un clima che rischia di annacquare e rallentare tutti i percorsi individuali. Ma non è così in tutta Italia".