Rileggere Levi, 'E' un uomo'

FIRENZE, 7 APR - A trent'anni dalla morte di Primo Levi, scomparso l'11 aprile 1987, il giornalista Daniele Pugliese ripercorre la vita, i libri ed il pensiero del mancato premio Nobel per la letteratura, convinto che, come scrive nell'introduzione Massimo Giuliani, l'autore di "Se questo è un uomo" e de "I sommersi e i salvati" sia "divenuto suo malgrado un Virgilio dantesco" della cui lezione e della cui scrittura "abbiamo ancora bisogno, anzi abbiamo nostalgia". Pubblicato dalla neonata casa editrice Tessere, di cui Pugliese con alcuni suoi amici è fondatore, "Questo è un uomo" (144 pagine, 16 euro, in edizione e-book 5,99) punta proprio ad affermare che Primo Levi è stato ed è "un uomo": testimone e chimico, curioso e poeta, filosofo e psicagogo, certamente un "centauro", ma soprattutto uno scrittore di razza. Non a caso è fra i pochissimi italiani tradotti in più di 40 lingue a cui, ma solo a posteriori, in molti hanno detto gli sarebbe dovuto essere assegnato il Nobel per la letteratura.