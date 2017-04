Gerry SCotti, lancia linea vini Oltrepo

MILANO, 7 APR - Un rosso, un bianco e un rosato, prodotti nella campagne dell'Oltrepo pavese, dove da bambino seguiva la vendemmia nella vigna del nonno. Gerry Scotti lancia a 'Vinitaly', (Salone internazionale vini e distillati, Verona, 9-12/4), la sua linea di vini, un progetto a cui pensava di anni. Per la foto sull'etichetta sotto il marchio 'Nato in una vigna', un selfie mentre annusa soddisfatto il contenuto di un bicchiere."Ci pensavo da anni, continuando a ripete 'a 60 anni smetto con la tv' e vado a produrre vino - ha raccontato - Quando si è sparsa la voce che cercavo un vigneto mi sono arrivate offerte da diverse regioni, ma io volevo restare nella mia terra". La vigna ideale (un ettaro e un accordo di 3 anni) l'ha trovata a Canneto Pavese, dalla famiglia Giorgi, già titolare di una rinomata cantina. Ora sono pronte le prime 50000 bottiglie. Gerry continuerà anche con la tv. A maggio torna su Canale 5 con 'Caduta Libera', poi con di 'The Winner is', mentre per l'autunno prepara un nuovo preserale 'The wall'.