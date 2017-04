Tempi di libri, 2000 autori ospiti

ROMA, 7 APR - David Grossman, Abraham Yehoshua, Edna O'Brien, il poeta siriano Adonis, più volte candidato al Nobel e Irvine Welsh in un viaggio nel tempo con destinazione Trainspotting. Sono tra i big che saranno ospiti della prima edizione di 'Tempo di Libri', la nuova Fiera dell'editoria promossa da La Fabbrica del Libro, che si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 19 al 23 aprile. Nel giorno d'apertura tra gli incontri di punta quello con Roberto Saviano e Marco Damilano in scena con il racconto alternativo del nostro paese, tra gioventù bruciate e orizzonti di speranza. Circa 2000 gli autori e 524 gli espositori protagonisti di centinaia di appuntamenti distribuiti nell'alfabeto speciale di 27 lettere su cui è strutturata la fiera, con 17 sale e un auditorium da 1000 posti. Tra i grandi ospiti internazionali anche l'autore del bestseller 'Il fondamentalista riluttante' (Einaudi), Mohsin Hamid con il nuovo romanzo 'Exit West' e la creatrice di 'Wonder' (Giunti) RJ Palacio. Gli appuntamenti su www.tempodilibri.it.