Al via recupero Giardini Reali a Venezia

VENEZIA, 7 APR - Torneranno a splendere nel 2018 i 5.500 metri dei Giardini Reali a ridosso di Piazza San Marco, a Venezia. Voluti da Napoleone e realizzati dagli austriaci, sono finiti negli anni per essere quasi 'dimenticati'. Il recupero grazie a Venice Garden Foundation, Generali (sponsor unico), Mibact e Comune vale un investimento di 5 milioni di euro. I Giardini saranno recuperati mantenendo l'aspetto originale, con il corridoio centrale ricoperto di glicini e angoli nascosti, ma che avrà una visuale maggiore sul bacino di San Marco; il ripristino del ponte levatoio che porta al Palazzo della Zecca permetterà di metterli in 'contatto' con la Piazza e le Procuratie. Verrà recuperato anche il Padiglione Santi che tornerà ad essere la caffetteria del parco e la cui attività permetterà la manutenzione dei Giardini. L'inaugurazione è prevista con l'apertura della Biennale di Architettura e ne farà parte integrante, non come struttura ospitante ma come opera in sé.