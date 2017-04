Nocedicocco, draghetto contro la guerra

TORINO, 7 APR - Dragolandia, isola dove diverse tribù di draghi vivono divise in clan e sono pronte a far esplodere le reciproche diffidenze in un conflitto, è lo scenario di Nocedicocco - Il piccolo drago, film tedesco d'animazione pensato per i più piccoli, firmato da Nina Wels e Hubert Weiland, presentato in anteprima a Cartoons on the bay e in sala dal 1 giugno con Notorious Pictures. Alla base c'è la serie di libri per bambini bestseller 'Noce di cocco' di Ingo Siegner pubblicata in 22 Paesi (in Italia sono editi da Einaudi Ragazzi) che ha venduto oltre 8 milioni di copie. Protagonista è il draghetto Nocedicocco del clan dei draghi di fuoco, che ha il piccolo problema di non riuscire ancora passare l'esame di volo. Messo a guardia dell'erba di fuoco, cibo necessario per sputare fiamme, il cucciolo perde il prezioso alimento e si ritrova in un'avventura che rischia di far scoppiare la guerra tra le diverse tribù di creature alate sull'isola fra le quali i draghi buongustai e quelli di montagna.