Villa del Principe apre a Genova

GENOVA, 7 APR - Il Trust Floridi Doria Pamphilj apre al pubblico la parte più intima dell'appartamento della Principessa nella Villa del Principe a Genova: due stanze da letto (quella blu e quella verde) e una cappella privata dove visse Peretta Usodimare andata in sposa ad Andrea Doria nel 1527. Sono luoghi ricchi di tesori artistici e architettonici. Per l'iniziativa sono intervenuti la principessa Antonella d'Orleans Borbone e i Disponenti del trust, Donna Gesine Pogson Doria Pamphilj e Don Massimiliano Floridi. Il Trust ha in progetto di creare un itinerario turistico nei comuni un tempo appartenuti alla famiglia Doria: Dolceacqua, Finale Ligure, Genova e Torriglia, organizzare eventi e visite guidate a Villa del Principe. La prima iniziativa culturale organizzata presso Villa del Principe è la mostra MEMORIE#ESTASI dall'8 aprile al 28 maggio.