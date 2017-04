1/o singolo da solista per Harry Styles

ROMA, 7 APR - Harry Styles, degli One Direction, lancia il suo singolo di debutto da solista, "Sign of the Times". Il brano è co-scritto da Styles e prodotta da Jeff Bhasker, Alex Salibian e Tyler Johnson. Il videoclip ufficiale, che uscirà a fine mese, è stato girato in Scozia, sull'Isola di Skye, ed è diretto dal celebre regista/musicista francese Yoann Lemoine. Il 15 aprile Harry si esibirà al "Saturday Night Live" sulla Nbc che, per la prima volta nelle sue 42 stagioni, sarà in onda in diretta contemporaneamente in tutti gli Stati Uniti. Una settimana dopo, il 21 aprile, Styles farà il suo debutto solista oltreoceano nel talk show inglese della Bbc vincitore di un Bafta Award, The Graham Norton Show.