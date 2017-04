Palazzo Ricci in rete Macerata Musei

MACERATA, 6 APR - Macerata Musei riparte con un grande evento, l'ingresso nella rete museale di Palazzo Ricci e della sua straordinaria collezione di arte del Novecento italiano. Dopo la pausa dovuta ai lavori di ripristino ai piani alti di Palazzo Buonaccorsi, danneggiati dal terremoto, riprende dunque a pieno ritmo l'attività della rete. Dall'8 aprile poi torna ad essere fruibile in modo continuativo, tutti i giorni, dalle 10 alle ore 18 con aperture straordinarie nei lunedì 17, 24 aprile e primo maggio anche Palazzo Ricci. Stessi orari per le visite ai Musei civici di palazzo Buonaccorsi con le collezioni di arte antica e moderna, la splendida sala dell'Eneide e il Museo della carrozza. "Si avvera il sogno di avere Palazzo Ricci nella rete Macerata Musei - afferma il sindaco Romano Carancini -. Un sogno coltivato per decenni che ora, grazie alla Fondazione Carima che ha condiviso il progetto dell'amministrazione comunale, diventa realtà. La collezione di Palazzo Ricci accresce il richiamo internazionale della città''.