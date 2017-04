Musica: 55/o Concorso Voci Verdiane

BUSSETO (PARMA), 6 APR - Il Comune di Busseto ha indetto il 55/o Concorso internazionale di Voci Verdiane, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dal 13 al 18 giugno, in memoria del tenore verdiano Carlo Bergonzi. Tra le novità, il Teatro Regio di Parma dirigerà il Concorso nel triennio 2017-2019 selezionando anche il cast per La Traviata in programma a Busseto nel Festival Verdi, con premi di 4.000 euro per i principali interpreti di Violetta, Alfredo e Giorgio Germont, e di 3.000 euro per i sei ruoli che seguono. Una nuova sezione di "Giovani Voci Verdiane" ha un premio di 3.000 euro per il vincitore offerto dal Lions Club Busseto. Due finalisti potranno accedere al 'Primo corso di alto perfezionamento' dell'Accademia Verdiana se avranno i requisiti. I vincitori saranno proclamati il 17 giugno al concerto dei finalisti con l'Orchestra dell'Opera Italiana diretta da Fabrizio Cassi a Villa Pallavicino di Busseto. I premiati terranno un recital il 18 giugno alla Casa Natale del Maestro a Roncole Verdi.