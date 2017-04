Tutti a casa, film backstage su M5S

PORDENONE, 6 APR - Il backstage del M5S con la storia personale e politica di 4 senatori grillini di prima nomina seguiti dall'esplosione del blog di Grillo, con comizi e rapporti interni col leader. E' il documentario "Tutti a casa - Potere al popolo?" della regista danese Lise Birk Pedersen, sola testimone invitata a seguire incontri a porte chiuse tra i pentastellati e il loro leader. Il documentario, personale punto di vista della regista, sarà proiettato domani a Cinemazero Le Voci dell'Inchiesta. Il documentario ricorda, dopo Berlusconi, l'ascesa di Beppe Grillo con il movimento di protesta politica M5S che nel 2013 guadagna il 25% di voti alle elezioni parlamentari. Un nuovo modo di fare politica in strada e in rete "per combattere l'arroganza politica e la corruzione", con attenzione anche alla influenza dei movimenti populisti nelle democrazie occidentali. "Ho cercato di dare il mio contributo al sempre necessario dibattito circa lo sviluppo e l'evoluzione della democrazia", commenta Lise Birk Pedersen.