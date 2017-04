Università lancia Migranti Film Festival

TORINO, 6 APR - Un festival cinematografico dedicato ai migranti promosso da un'Università italiana. E' l'iniziativa di Scienze Gastronomiche, che ha sede a Pollenzo (Cuneo): per la 1/a edizione, scelto il tema della 'Convivenza', "rappresentato dai modi di capirsi tra differenti culture, lingue, religioni e le relative contaminazioni, anche gastronomiche". Tre le sezioni di 'Migranti Film Festival': lungometraggi e documentari, cortometraggi e fuori concorso. Saranno selezionati 6 lungometraggi e 8 corti che saranno trasmessi a Pollenzo dal 9 all'11 giugno. "Il festival - spiega l'Università - è dedicato in particolare ai migranti di seconda generazione, alle convivenze, all'identità e alla multiculturalità. Le sezioni daranno spazio ai nuovi linguaggi e sopratutto alla pratica audiovisiva del video partecipativo, strumento che prevede il coinvolgimento della comunità, con lo scopo di produrre cambiamento sociale o trasformazione individuale". La scadenza per le iscrizioni è il 15 maggio.