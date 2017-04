A Salone Mobile Euroluce,novità settore

RHO-PERO (MILANO), 6 APR - A misura d'uomo, attenta al suo benessere. A Euroluce, il salone biennale internazionale dell'illuminazione nell'ambito del Salone del Mobile, tutte le novità sull'illuminazione, che tende a essere sempre più intelligente, sartoriale, su misura, tra sperimentazione tecnologica sulle sorgenti luminose e la ricerca di materiali. Ecco quindi che la lampada diventa una soluzione pensata per risolvere problemi di luce, ma le forme si smaterializzano, quasi scomparendo per lasciare solo una traccia luminosa. Design, creatività, italian style che illumina il mondo in un settore che esporta il 75% di tutto il proprio fatturato di 2,18 mld di euro, e conta 1500 aziende e 11.500 addetti. "Per vocazione i nostri prodotti vengono ricercati dagli altri Paesi - spiega il presidente di Assoluce Stefano Bordone - Spesso facciamo delle cose che sulla carta sembrano irrealizzabili e poi troviamo un fornitore che accetta la sfida insieme a noi: questo fa la differenza tra il Made in Italy e il resto del mondo".