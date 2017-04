Fiera ragazzi, sfiora 27 mila visitatori

BOLOGNA, 6 APR - Chiude in bellezza la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna: dal 3 al 6 aprile la 54/ma edizione sfiora 27 mila visitatori (26.743) nei padiglioni di BolognaFiere, registrando un + 2% rispetto al 2016. In aumento anche i visitatori esteri che sono stati 11.752, +15% rispetto al 2016, e rappresentano il 44% del totale. La Fiera, che anche quest'anno ha accolto illustratori, autori, espositori, editori, operatori, artisti, bibliotecari, insegnanti, produttori e sviluppatori da tutto il mondo, si conferma così la più importante del settore. La 55/ma edizione si svolgerà dal 26 al 29 marzo 2018, con la Cina paese Ospite d'Onore. In questa edizione la Bologna Children's Book Fair ha lanciato una nuova iniziativa a New York dedicata allo scambio e commercializzazione dei diritti d'autore in ambito editoriale. L'appuntamento, dal 30 maggio al primo giugno 2018 sarà un'occasione di incontro tra editori di tutto il mondo e agenti americani e vedrà la partecipazione di librai e bibliotecari.