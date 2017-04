Ipotesi cinema all'aperto agli Uffizi

FIRENZE, 06 APR - Un cinema all'aperto nel piazzale degli Uffizi per il periodo estivo: è una delle ipotesi di cui ha parlato oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella durante un'audizione alla commissione cultura di Palazzo Vecchio. L'idea è quella di valorizzare l'area, non solo a fini di promozione culturale ma anche in funzione antiabusivismo: "Ne ho discusso con il direttore delle gallerie Eike Schmidt - ha spiegato Nardella - e siamo entrambi favorevoli a organizzare lì attività, così anche per mettere un freno al problema degli ambulanti abusivi di notte. Tra le ipotesi c'è anche quella del cinema all'aperto". Nel corso dell'audizione il sindaco ha anche annunciato lo stop alla Notte bianca, organizzata annualmente il 30 aprile. Le energie per l'organizzazione di eventi, ha spiegato Nardella, verranno spese per il potenziamento dell'Estate fiorentina.