Oliver Stone, docu sul razionale Putin

FIRENZE, 06 APR - "Ho finito di girare un documentario sul presidente russo Vladimir Putin che per la prima volta ha parlato direttamente in inglese senza l'intermediazione di un interprete. Sono stato più volte a Mosca per incontrarlo". Così Oliver Stone oggi a Lucca per il Lucca Film Festival e Europa Cinema dove domani riceverà il premio alla carriera e introdurrà il suo film Alexander. "Il titolo del documentario - ha detto Stone - sarà 'Conversation with Putin'. Siamo andati a Mosca, per un anno e mezzo. Dovrebbe essere distribuito l'anno prossimo". "Ho girato 4 ore di interviste - ha spiegato Stone - che saranno poi suddivise in 4 segmenti da un'ora. Insieme abbiamo discusso degli argomenti più rivelanti e importanti di questi tempi. Abbiamo parlato dell'Ucraina, della Siria, dei rapporti con gli Stati Uniti. Posso dire che sicuramente Putin è un uomo estremamente razionale, non emotivo come sono invece i presidenti americani, come Bush e Trump".