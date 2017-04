Pennac al Salone del libro dopo 17 anni

TORINO, 6 APR - Daniel Pennac torna dopo 17 anni al Salone del Libro di Torino. Lo scrittore francese, che presenterà 'Mi hanno mentito' il nuovo e atteso capitolo della saga di Benjamin Malaussene e della sua famiglia, incontrerà il pubblico il 19 maggio. Malaussene sarà anche protagonista dello spettacolo che Intesa Sanpaolo, con l'editore Feltrinelli, propone in anteprima per il Salone, il 18 maggio, nel grattacielo progettato da Renzo Piano: un reading teatrale del grande autore sul suo nuovo libro, coprodotto dalla Banca, Giangiacomo Feltrinelli Editore, il Centro delle Arti della Scena e dell'Audiovisivo di Napoli e la Compagnie Mia di Parigi, su iniziativa di Giulia Cogoli. "Questo appuntamento straordinario realizzato grazie alla disponibilità di Pennac è un'opportunità che offriamo al Salone e ai visitatori in virtù della consolidata partnership che ci lega, ormai al decimo anno", commenta Vittorio Meloni, Direttore Relazioni Esterne della banca.