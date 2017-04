Di Padre in Figlia, saga al femminile

ROMA, 6 APR - Alessio Boni padre intrasigente a capo di una famiglia patriarcale nella fiction in 4 puntate per la regia di Riccardo Milani ambientata, tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Ottanta, in Veneto. Per raccontare la storia della famiglia Franza che attraversa i grandi cambiamenti storici dell'Italia che hanno portato le donne a lottare per guadagnarsi le parità e i diritti civili, e quelle all'interno della loro famiglia a diventare capitane d'industria. Su Rai1 in prima serata dal 18 aprile. Nata da un'idea di Cristina Comencini, ambientata a Bassano del Grappa, racconta la famiglia dominata dal padre Boni, proprietario della distilleria, il rapporto complesso con le figlie Cristiana Capotondi e Matilde Gioli. "Maria Teresa - spiega Capotondi - è una pacifica rivoluzionaria. Decide di andare contro il potere paterno e di studiare Chimica". Boni aggiunge: "Non è solo il Franza a impiegarci troppo ad comprendere la figlia, ma è l'Italia tutta.