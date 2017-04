Prix Italia da Torino a Milano

TORINO, 6 APR - Il Prix Italia non si svolgerà a Torino anche nel 2017. Lo annuncia a sorpresa il sito web del concorso Rai per programmi radio, tv e internet, svoltosi lo scorso anno a Lampedusa per sensibilizzare i media sul problema dell'immigrazione. Un 'arrivederci' concordato da Rai e Città di Torino, che quest'anno aveva inserito la kermesse tra le media partnership con la Rai e che non sarebbe stata informata del cambio di sede. Il sito del Prix indica anche le date milanesi della 69/a edizione: dal 29 settembre al primo ottobre. Secondo quanto si apprende, lo spostamento a Milano del Prix, e l'annuncio di tale decisione attraverso il web, senza altre comunicazioni ufficiali, avrebbe suscitato irritazione nelle istituzioni cittadine. A quanto si apprende, i soci internazionali avrebbero spinto per ridare al Prix Italia quella natura itinerante che lo ha sempre caratterizzato.