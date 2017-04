Pinocchio introspettivo, mostra a Napoli

NAPOLI, 6 APR - Pinocchio in fuga alla ricerca di sè: può sembrare un paradosso ma è una delle visioni più affascinanti che propone la mostra "Pinocchio nel cuore di Napoli" un percorso/laboratorio organizzato dall'Associazione "Semi di laboratorio" in collaborazione con l'assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli. Oggi, all'inaugurazione dell'evento, che si protrarrà fino al 30 giugno, erano presenti Aldo Capasso creatore delle opere intitolate "Intorno a Pinocchio" e Riccardo Dalisi con la raccolta dei suoi "Totocchi" sculture in ferro e rame che raccolgono il suo amore per Totò assieme alle sue visioni della marionetta più amata e famosa del mondo occidentale. La mostra si apre con due grandi sculture in latta di Dalisi che rappresentano il percorso dell'artista dalle caffettiere napoletane, il Pinocchio napoletano fino alla caffettiera Totocchio (l'insieme tra Totò e Pinocchio).