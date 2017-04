Genovesi generosi, lo dicono le lapidi

GENOVA, 06 APR - I genovesi, soprattutto quelli con grandi possibilità economiche, tenevano moltissimo alla cosa pubblica, stanziando fondi per la loro città e per opere di beneficenza come riscattare i marinai prigionieri catturati sulle galee. Lo dimostrano le epigrafi e le lapidi ritornate a Palazzo Ducale di Genova dopo l'opera di restauro presentata oggi a margine dell'inaugurazione del festival 'La Storia in Piazza'. "Si tratta di testimonianze databili tra il 1295 e il 1778, pezzi importanti di storia genovese che ora tornano davvero alla piazza - ha spiegato Adelmo Taddei, conservatore del Museo Sant'Agostino che ha realizzato il recupero delle lapidi grazie al sostegno della Fondazione di Palazzo Ducale - Le lapidi raccontano come i genovesi stanziavano somme ingenti per restaurare opere portuali e liberare dalla schiavitù i prigionieri. Molto interessante l'iscrizione di un cittadino che dona 200 lire, cifra considerevole nel 1718, per il riscatto di prigionieri".