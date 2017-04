Lillo, addio cinepanettoni

TORINO, 06 APR - Dopo Colpi di fulmine, Colpi di fortuna, Un Natale stupefacente, Natale col boss e Natale a Londra, Lillo e Greg dicono addio, almeno per ora, al film delle Feste marcato Filmauro: ''Avevamo un contratto per cinque commedie che si è concluso, quindi il prossimo film di Natale (su cui ancora non ci sono notizie, ndr) non lo faremo'' spiega oggi a Torino Pasquale Petrolo detto Lillo, a Cartoons on the bay, dove è giurato per il concorso Pitch me!. ''Siamo rimasti in ottimi rapporti con la Filmauro, stiamo già lavorando su due o tre idee per un film tutto nostro''. Il sogno di Lillo, che nasce come fumettista, comunque ''sarebbe proprio realizzare un film d'animazione. Con Greg sul web facciamo una serie animata con i pupazzi che si chiama Pupazzo criminale, ci piacerebbe trarne un film comico, in stile Muppet show, ma più surreale e molto più 'cattivo''. Intanto a giugno inizierà le riprese del debutto alla regia di Michela Andreozzi, prodotta da Paco Cinematografica, Nove lune e mezzo